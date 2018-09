Ολυμπιακός: Χωρίς Τοροσίδη στη Νέα Σμύρνη!

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (24/9) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Βασίλη Τοροσίδη, καθώς αποκόμισε έναν τραυματισμό από το παιχνίδι με την Μπέτις.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ναουέλ, ο οποίος ήταν εκτός κόντρα στους Ισπανούς.

Τερματοφύλακας: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης και Σα

Αμυντικοί: Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα και Βούκοβιτς.

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Ναουέλ και Ποντένσε.

Επιθετικοί: Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο / The squad players selected for the match against Panionios FC 🔴⚪️⚽️#olympiacos #PgssOly #slgr #superleague #squadlist pic.twitter.com/BVo168zXWK

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 23, 2018