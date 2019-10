Οπαδοί της Ζανκ Πάουλι κατά Τούρκου παίκτη λόγω Συρίας! «Διώξτε τον Σαχίν…» – pics

Οι οπαδοί της Ζανκτ Πάουλι είναι γνωστοί για τον αντιφασιστικό τους τρόπο σκέψης και δεν θα μπορούσαν να μην αντιδράσουν στην κίνηση που έκανε ο Τούρκος παίκτης της ομάδας τους, Τσενκ Σαχίν.

Ο Τούρκος εξτρέμ της γερμανικής ομάδας, με ανάρτηση στα social media, τάχθηκε υπέρ των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στη Συρία και έγινε… κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Ζανκτ Πάουλι.

Ο Σαχίν εξαγρίωσε τους φίλους της Ζανκτ Πάουλι, που στο φιλικό με την Βέρντερ ζήτησαν την αποχώρηση του από την ομάδα τους, επιτέθηκαν στον Τούρκο ποδοσφαιριστή και έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στους Κούρδους!

Ultra Sankt Pauli have called for FC St. Pauli to sack Turkish attacker Cenk Sahin after he’s shown support of Turkey’s attack on the Kurdish territories in northern Syria.

“We ask all #FCSP fans to show the Kurds that they’re not alone! Sahin, piss off!” their statement reads. pic.twitter.com/LSQEejp0jA

— Felix Tamsut (@ftamsut) October 11, 2019