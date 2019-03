Οπαδός έκανε «ντου» και χτύπησε πισώπλατα ποδοσφαιριστή! video

Το τοπικό ντέρμπι του Μπέρμινγχαμ μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και της Άστον Βίλα, για την 36η αγωνιστική της Championship, στιγματίστηκε από ένα άσχημο περιστατικό στα πρώτα του λεπτά. Οπαδός των γηπεδούχων μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο στο 10′ και χτύπησε με μπουνιά -και πισώπλατα- στο κεφάλι τον 23χρονο Άγγλο αρχηγό των φιλοξενούμενων, Τζακ Γκρίλις.

Άνδρας της ασφάλειας του γηπέδου αλλά και ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν κοντά έπεσαν πάνω στον εισβολέα, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε στα… χέρια των αστυνομικών αρχών. Όσον αφορά τον παίκτη της Άστον Βίλα, δέχθηκε τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου και συνέχισε ν’ αγωνίζεται.

Fan attacking Grealish from behind. That is absolutely disgraceful… #avfc pic.twitter.com/ItheszrF5P

