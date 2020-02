Οπαδός της Νιούκαστλ πανηγύρισε βγάζοντας στη… φόρα τα γεννητικά του όργανα!

Η Νιούκαστλ κέρδισε 3-2 στην παράταση (2-2 στα 90΄) εκτός έδρας την Όξφορντ Γιουνάιτεντ και προκρίθηκε στους “16” του αγγλικού Κυπέλλου.

Οι “καρακάξες” έδειχναν να περνάνε άνετα, αφού έξι λεπτά πριν το τέλος ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2. Παρόλα αυτά δέχθηκαν την ισοφάριση στο φινάλε του ματς (84′ και 90+4′). Ο Μάξιμιμ όμως κατάφερε στο 116′ της παράτασης να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Ένας οπαδός της ομάδας της Νιούκαστλ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και “βγήκε απ’ τα ρούχα” του, βγάζοντας στη… φόρα τα γεννητικά του όργανα.

Wtf have I just witnessed? Newcastle fan celebrating Saint-Maximin’s last minute winner in style 😲😲🤯🤯 pic.twitter.com/hMWSSjISvM

