Μία εικόνα από τον γυναικείο ποδοσφαιρικό αγώνα της Τίγρες με τη Χιούστον Ντας έγινε viral σε όλο τον κόσμο για τους λάθος λόγους, αλλά είχε τελικά θετικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, ένας Μεξικανός οπαδός εκμεταλλεύτηκε μία Αμερικανίδα παίκτρια, πιάνοντας το στήθος της κατά τη διάρκεια μιας φωτογραφίας, γεγονός που εξέθεσε την ομάδα του, αλλά έφερε και τιμωρία στον ίδιο.

Η Τίγρες έβγαλε αμέσως ανακοίνωση για να καταδικάσει το γεγονός, αλλά και για να ζητήσει την αναγνώριση του οπαδού, το οποίο και κατάφερε άμεσα. Τον απέκλεισε έτσι δια παντός από τα γήπεδα, ενώ αντιμετωπίζει και ποινικές κυρώσεις, αφού η υπόθεσή του θα φθάσει μέχρι το δικαστήριο.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq

— Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) October 6, 2019