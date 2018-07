Ορεξάτος ο Ολυμπιακός, «αδύναμη» η Τεσέντερλο, ικανοποιημένος ο Μαρτίνς

Η δυναμικότητα της ερασιτεχνικής Τεσέντερλο έκανε τον Ολυμπιακό να θυμίζει… ποδοσφαιρικό γίγαντα. Ο Πέδρο Μαρτίνς όμως είδε τους παίκτες του να βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο διάθεση και αυτοματισμούς και έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια και το 3-0.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας, στο ματς κόντρα στην Τεσέντερλο! / The line-up for today's match against KVV Tessenderlo!#olympiacos #friendly #friendlymatch #lineup #legend #belgium #preseason #OlympiakeMaziSou pic.twitter.com/dUtWdTTc5Q

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 14, 2018