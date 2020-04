Πέρα από την ασύγκριτη ποδοσφαιρική του ικανότητα, αλλά και τις τάσεις αυτοκαταστροφής που έδειξε στο φινάλε της καριέρας του και μετά, ο Ντιέγκο Μαραντόνα έχει μπει στο… βιβλίο της ιστορίας και για το πασίγνωστο «χέρι του Θεού». Λίγοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζπουν πως τη συγκεκριμένη κίνηση την είδε δοκιμάσει λίγα χρόνια πριν την κάνει κόντρα στην Αγγλία.

Φίλοι της Μπόκα Τζούνιορς άνοιξαν τα… κιτάπια τους και θέλησαν να μας κάνουν ένα «μάθημα ιστορίας» γύρω από τον Ντιέγκο Μαραντόνα και το πασίγνωστο «χέρι του Θεού».

Φυσικά, αναφερόμαστε στο χέρι (βρήκε την μπάλα με την αριστερή του γροθιά, σε προσπάθεια για κεφαλιά) που δεν είδε κανείς και με το οποίο η Αργεντινή άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αγγλία, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, που φιλοξενήθηκε στο Μεξικό.

Οι φίλοι της Μπόκα «ξέθαψαν» μια φάση που έγινε πέντε χρόνια πριν το Μουντιάλ του 1986, σε ντέρμπι της ομάδας τους με τη Ρίβερ Πλέιτ. Στο superclasico του 1981, ο Μαραντόνα είχε προλάβει την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα, για να σπρώξει τη μπάλα με το χέρι προς την εστία και να σκοράρει.

Σε εκείνη την περίπτωση όμως, ο διαιτητής κατάλαβε την «παρανομία» του Μαραντόνα, ακύρωσε το γκολ και τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την Μπόκα να κερδίζει με 3-0.

Did you know that #Maradona attempted a ‘hand of god’ like goal in a 1981 #Superclásico? It was ruled out, and he was booked. #Boca would go on to win that match 3-0 with a brace from Brindisi, and a goal from Diego.#FunFact 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/gkIMZNvBno