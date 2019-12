ΠΑΕ ΑΕΚ: Ευχήθηκε μέσω… γηπέδου η Ένωση! video, pic

Σε ρυθμούς Αγιά Σοφιάς κινούνται και οι… ευχές της ΑΕΚ για το 2020, οπότε και αναμένεται να μπουν οι τελευταίες “πινελιές” για το νέο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ μάλιστα δημιούργησε και μία σχετική φωτογραφία για τη νέα χρόνια με φόντο το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, από το οποίο δημοσίευσε και ένα νέο video στα social media.

Οι ευχές μας για Καλή Χρονιά μέσα από τα τείχη της Αγιά Σοφιάς! Από τα πιο ψηλά τείχη της ιστορίας μας, που δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ ξανά!!! // AEK FC new year wishes from our new stadium! #aekfc #aekfamily #ourhistory #ourhome #agiasofia #neafiladelfia #happy_new_year pic.twitter.com/ibuCtPmQJR

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 31, 2019