«Παγωμένος» διαιτητής! Συγκλονιστική εικόνα σε ποδοσφαιρικό αγώνα – video, pic

Υπό αντίξοες συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο αγώνας των Colorado Rapids με τους Portland Timbers για το MLS (3-3). Τόσο οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, όσο και οι οπαδοί κατάφεραν να αντέξουν στο -9 που πάγωσε τα πάντα το βράδυ της Κυριακής στο Κολοράντο.

Οι εικόνες και τα video που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν το χιονισμένο τοπίο που επικράτησε. Μάλιστα, το κρύο ήταν τέτοιο που ο διαιτητής της αναμέτρησης εμφανίστηκε με παγωμένο μαλλί και φρύδια!

