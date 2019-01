“Παλαβός” Ντιέγκο Κόστα! Κατέστρεψε τα ρούχα συμπαίκτη του – video

Με τον Λούκα Ερνάντες “τα έβαλε” αυτή τη φορά ο Ντιέγκο Κόστα και την ώρα που ο συμπαίκτης του στην Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε μπάνιο, εκείνος κατέστρεψε τα ρούχα του με ένα πυροσβεστήρα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, με την ισπανική υπηκοότητα, έκανε απλώς μία πλάκα αυτή τη φορά, όπως φαίνεται και από την αντίδραση του “θύματος”, με το video πάντως να γίνεται viral σε όλο τον κόσμο.

Diego Costa ruined Lucas Hernandez clothes while he was at the shower 😂😂😂 pic.twitter.com/ocOjhoy6lE

— mx ❂ (@LioMessi10i) January 22, 2019