Παναθηναϊκός – Ουίλκινς: «Ανατριχίλα! Θυμάμαι 15.000 φιλάθλους που φώναζαν για μένα»

Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, πριν από 23 χρόνια, θυμήθηκε ο θρυλικός Ντομινίκ Ουίλκινς, με αφορμή το σχόλιο των “πρασίνων” στα social media,

“ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: Στις 07 Σεπτεμβρίου 1995, ο Ντομινίκ Ουίλκινς έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα μας μπροστά σε 15.000 φιλάθλους του Παναθηναϊκού!” ανέφερε το “τριφύλλι” την Παρασκευή το πρωί.

Ο Ουίλκινς έκανε retweet το post του Παναθηναϊκού, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

“Θυμάμαι πολύ έντονα την ημέρα που έφτασα για να παίξω για τον Παναθηναϊκό: πεταλούδες, ανατριχίλα και ενθουσιασμός. Η πρώτη μου προπόνηση έγινε ενώπιον 15.000 φιλάθλων, που φώναζαν και τραγουδούσαν για μένα. Ευχαριστώ για τις ξεχωριστές στιγμές. Τι υπέροχο συναίσθημα να κερδίζεις τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο και το Κύπελλο Ελλάδας”.

I vividly remember the day I arrived to play for Panathinakos; butterflies, chills and excitement. My first practice was before 15,000 fans screaming and cheering for me! Thanks for the special moments and what a great feeling winning the first Euro Championship and Greek Cup! ☘ https://t.co/LwTuxt8TcK

— Dominique Wilkins (@DWilkins21) September 7, 2018