Πανιώνιος – Ολυμπιακός: Πρώτη… έξοδος! Η κορυφή «περνάει» απ’ τη Νέα Σμύρνη

Πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη φετινή Superleague! Οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετωπίζουν τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, γνωρίζοντας πως η… πόρτα της κορυφής άνοιξε, μετά τις ήττες της ΑΕΚ και του Άρη.

Το έργο της ομάδας του Μαρτίνς όμως δεν θα είναι εύκολο, αφού ο Πανιώνιος θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο του “τρίποντο” στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη (2-1) επί του Αστέρα Τρίπολης στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε συντριβεί από την ΑΕΚ με 4-0 στο ΟΑΚΑ.

Ο τεχνικός των “ερυθρόλευκων” αναμένεται να παρατάξει την ομάδα με τον Γιαννιώτη κάτω από τα δοκάρια και τους Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Βούκοβιτς και Τσιμίκα στην άμυνα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρεθούν οι Καμαρά – Μπουχαλάκης, με τον Ποντένσε και τον Χριστοδουλόπουλο στις πτέρυγες. Επιτελικός μέσος θα είναι ο Φορτούνης, ενώ στην κορυφή θα βρεθεί ο Γκερέρο.

Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός θα έχει για πρώτη φορά μετά το 2006 οπαδούς του στις εξέδρες του γηπέδου των “κυανέρυθρων”, καθώς η διοίκηση τους εξασφάλισε εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο / The squad players selected for the match against Panionios FC 🔴⚪️⚽️#olympiacos #PgssOly #slgr #superleague #squadlist pic.twitter.com/BVo168zXWK

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 23, 2018