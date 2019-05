ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Καυστικό σχόλιο από Πιτίνο για τον τελικό του Κυπέλλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, έριξε τα… καρφιά του για την απουσία οπαδών από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, στον τελικό του Κυπέλλου, μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

“Στους 5 μήνες που είμαι στην Ελλάδα, έχω δει πράγματα που δεν έχω δει ποτέ ξανά όσο προπονώ. Σήμερα παίζουν Τελικό Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Δεν επιτρέπονται οπαδοί. 1.000 προσκλήσεις έχουν δοθεί σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ομοσπονδία και υπάρχουν 3.000 αστυνομικοί. 3 αστυνομικοί για έναν οπαδό. Και 45 άτομα πήγαν να διαμαρτυρηθούν στους Λέικερς”, έγραψε σχετικά ο Ρικ Πιτίνο.

In my 5 months in Greece, I’ve witnessed things that I’ve never seen in coaching. Today they play the finals in soccer. No fans are allowed. 1000 invitations given to AEK-PAOK and the Federation & 3000 police. 3-1 police to fans. And there were 45 people protesting Lakers 😂

