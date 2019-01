Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και με τη… βούλα ο Σβέριρ Ίνγκασον. Ο Ισλανδός αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της Πέμπτης (31/1), πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι «ασπρόμαυροι», μετά τον Ολιβέιρα, έκαναν δικό τους και τον Ίνγκασον, τον οποίο θα ανακοινώσουν κι επίσημα την Παρασκευή (1/2). Το συμβόλαιο του Ισλανδού θα είναι διάρκειας 3,5 χρόνων, με τον ΠΑΟΚ να τοποθετεί ρήτρα εξαγοράς ύψους 20 εκατ. ευρώ.!

Οι Θεσσαλονικείς, πάντως, δεν μπόρεσαν να περιμένουν μέχρι το πρωί, στέλνοντας τα μεσάνυχτα το μήνυμα τους για τη μεταγραφή του Ίνγκασον.

Is Transfer Deadline Day over? And what time do you usually wake up on Friday? #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/VOTnRJ437K

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 31, 2019