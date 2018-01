ΠΑΟΚ: Είναι επίσημο! Ανακοίνωσε Μουλέν

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Τιμπό Μουλέν, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την Τετάρτη την ολοκλήρωση της συμφωνίας τους με τον Γάλλο μέσο.

“H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τιμπό Μουλέν από την Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας».

Το βιογραφικό

Γεννημένος στην γαλλική πόλη Φλερ στις 13 Ιανουαρίου του 1990, ο Μουλέν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ομώνυμη τοπική ομάδα και το 2004 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Καέν. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2010 έκανε το επίσημο ντεμπούτο του σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Οσέρ για την Ligue 1, ενώ τον Φεβρουάριο του 2011 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και κλήθηκε στην Εθνική Γαλλίας U19. Την πρώτη του σεζόν συμπλήρωσε 18 συμμετοχές πριν μετακομίσει με την μορφή δανεισμού στην Σατορού.

Στην Ligue 2, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο φτάνοντας τους 31 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις κι έχοντας ως απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στην Καέν, η οποία αγωνιζόταν εκείνη την σεζόν στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος και αγωνίστηκε σε 22 αναμετρήσεις σκοράροντας μία φορά και μετρώντας δύο ασίστ.

PAOK FC completed the signing of Thibault Moulin from @LegiaWarszawa. The French midfielder agreed terms for a three years contract. #transfer #welcome. Read full story: https://t.co/EMT5Hq7Qp0 pic.twitter.com/HM0wbeGSDH

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 31, 2018