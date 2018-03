ΠΑΟΚ – Γιώργος Σαββίδης: «Δική σας είναι αυτή η Μπανανία!»

Dikh sas einai auti h Mpanania,diko sas auto to ektrwma.Eseis to synthreite kai xaireste gia auto giati zeite apo auto.Gia osous exoun epilektiki mnimi tha mas pei kaneis t apeginan oi kataggelies gia apeiles Proedrou typou "Θα σε πνίξω με το κασκόλ.Θα σε τινάξω στον αέρα".Oi kataggelies gia ksylodarmo paixtwn sto "latremeno" mas gipedo,oi kataggelies gia epitheiseis se dhmosiografous sto idio gipedo?Oi epitheseis se dhmosiografous oi opoio tolmoun na katagrapsoun tn alitheia?Oi mafiozikes epitheseis se paixtes epeidi tygxanei na einai antipaloi mas tn epomeni agwnistiki?Oi epistoles me sfaires kai oi emprismoi spitiwn se proedrous ts KED kai ts Epo? Kai kati teleutaio auto to ploio me ta narkwtika kai ts 8 martyres nekrous stoixeiwmeno einai?Se ola auta h koini gnwmi ta MME kai o Politikos Vios ts xwra den sokarontai?Den ahdiazoun? P.s Oso gia ts epaggelmaties sykofantes gia dhthen apeiles t Patera mou tha logodotisoun st dikaiosyni me ekeinous p apeilousan stelexoi ts PAE kai alla meli ts Oikogeneias mou. P.s 2 Tha ithela ena pw ena Euxaristw ston Dimitri Giannakopoulo gia tn stiriksi tou sto proswpo t Patera mou.Mallon auti t stigmi tha einai t mauro provato ekei katw!!!

A post shared by @ georgiss.s on Mar 12, 2018 at 5:32am PDT