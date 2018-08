ΠΑΟΚ – «Γκέλα» για Μπενφίκα πριν έρθει στην Τούμπα! video

Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως της έκανε κακό! Η Μπενφίκα έφερε ισοπαλία στο ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λίγα 24ωρα πριν τη ρεβάνς με τους Θεσσαλονικείς -στην Τούμπα- για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι Λουζιτανοί έφτασαν πολύ κοντά στην ήττα μέσα στο “Ντα Λουζ”, αφού η Σπόρτινγκ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 64′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νάνι.

Goal Sporting, Nani steps up and scored from the penalty spot.

Benfica 0-1 Sporting 63”#SLBvSCP #SLBSCP #LigaNOS pic.twitter.com/OE0HuumKsk

