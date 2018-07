Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της πρώτης εμφάνισης για την επόμενη σεζόν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσίασε και τη φανέλα των εκτός έδρας αγώνων για τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη, δίνοντας και περισσότερες πληροφορίες για αμφότερες τις εμφανίσεις.

«Η εντός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε παρά να είναι ασπρόμαυρη. Αυτή τη σεζόν, ωστόσο, ο Δικέφαλος αφήνει τη λεπτή ρίγα της προηγούμενης σεζόν κι επιστρέφει στη χοντρή ρίγα. Η νέα εμφάνιση του ΠΑΟΚ έχει αύρα πρωταθλητή, αφού πηγή έμπνευσης είναι η φανέλα που φορούσε η ομάδα τη σεζόν 1975-76 όταν και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ρίγα στη ρίγα: Η ιδιαιτερότητα που… παντρεύει το κλασικό με το μοντέρνο είναι η ρίγα μέσα στη ρίγα. Μια τάση που, όπως φάνηκε και στο Μουντιάλ της Ρωσίας, κερδίζει συνεχώς έδαφος στον τομέα του αθλητικού ρουχισμού. Έτσι, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ έχει διακριτικές λεπτές ρίγες ίδιου χρώματος μέσα στη βασική ρίγα. Λεπτομέρεια που δημιουργεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα που στην Ελλάδα εφαρμόζει πρώτα ο ΠΑΟΚ.

Επίσης, μια άλλη καινοτομία είναι ο πρωτοποριακός γιακάς που η Μacron λανσάρει στην Ευρώπη με τον Δικέφαλο να είναι από τις πρώτες ομάδες που τον χρησιμοποιούν. Η πλάτη της νέας εμφάνισης είναι ολόμαυρη που σε συνδυασμό με μαύρο σορτσάκι δίνει ένα all time classic look στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Απλότητα και design: Η εκτός έδρας εμφάνιση έρχεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που ο ΠΑΟΚ θα φορέσει το γκρι του γραφίτη. Η εμφάνιση αυτή συνδυάζει την απλότητα με το design και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που προσδίδει η γραμμική απεικόνιση του Δικέφαλου Αετού στο μπροστά μέρος της φανέλας. Ο γιακάς με τα κουμπιά συμπληρώνει το απαραίτητο class σε μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Η σύνδεση με τον κόσμο: Η κρυφή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό των εμφανίσεων του ΠΑΟΚ. Είναι η κομβικής σημασίας σύνδεση του συλλόγου με τον κόσμο του. Στο κάτω μέρος της φανέλας λοιπόν αναγράφεται το σύνθημα «σε συνοικίες και στους δρόμους, γεννήθηκε ένας λαός».

Η τεχνολογία: Οι εμφανίσεις του ΠΑΟΚ δεν ξεχωρίζουν μόνο για τον σχεδιασμό τους, αλλά και για την κορυφαία τεχνολογία τους. Η ιταλική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Macron έχει εφαρμόσει όλη την τεχνογνωσία της προκειμένου να δημιουργήσει μια ακόμα πιο ελαφριά φανέλα με υλικό που βοηθά στην καλύτερη αναπνοή του σώματος και στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια ενός αγώνα».

Total grey. Classy and modern. With a linear double headed eagle in front.

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 20, 2018