ΠΑΟΚ: Ο “τρελός” πανηγυρισμός του Άκπομ! – video

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν στο ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, ο Τσούμπα Άκπομ, καθώς είχε συμμετοχή και στα 4 γκολ της ομάδας του κόντρα στους Κρητικούς για τη 18η αγωνιστική της Superleague.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ πέτυχε δύο τέρματα και έδωσε την ασίστ στο 3ο του Ζαμπά, ενώ στο πρώτο του Μάτος, που άνοιξε το σκορ, συμμετείχε… στους πανηγυρισμούς με τον πλέον ιδιαίτερο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, ανέβασε το συγκεκριμένο video στα social media, ρωτώντας τον Άγγλο αν μπορεί να εξηγήσει την ενέργειά του!

So @cakpom can you explain this please? #AK47 #celebration pic.twitter.com/riE2rZIHBY

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 28, 2019