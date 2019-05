Μία φωτογραφία από τη στιγμή που ο Φερνάντο Βαρέλα υπογράφει το νέο του συμβόλαιο δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ. Έπειτα από ένα σίριαλ που κράτησε για αρκετό διάστημα, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο του Βορρά για ακόμα τρία χρόνια.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία: «Όταν υπογράφεις το νέο σου τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ».

When you are signing your new three year contract with #PAOK! #TheBeast #Varela2022 #PAOKFamily pic.twitter.com/3wXr2lk5QT

