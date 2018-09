ΠΑΟΚ: Παίκτης του αγώνα ο Ζαμπά! Οι ψήφοι των οπαδών για το ματς με την Τσέλσι

Ο Λέο Ζαμπά δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα της Τσέλσι και ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ «πάλεψε» για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, γεγονός που του «πίστωσαν» και ο οπαδοί της ομάδας.

Στην ψηφοφορία για τον «Fans’ Man of the Match» ο Βραζιλιάνος επιθετικός «σάρωσε» στις ψήφους των φίλων της ομάδας, συγκεντρώνοντας το 43,95% των ψήφων. Δεύτερος ήταν ο Πέλκας και τρίτος ο Μαουρίσιο.

Η ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ

«Ο Λέο Ζαμπά αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην Τσέλσι στο γήπεδο της Τούμπας για την 1η αγωνιστική του UEFA Europa League.

Ο Δικέφαλος μπήκε με το… αριστερό στο φετινό Europa League, καθώς ηττήθηκε με 0-1 από την Τσέλσι στο γήπεδο της Τούμπας για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Οι Άγγλοι κατάφεραν να βγάλουν στο γήπεδο όλα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, σκόραραν νωρίς και έφυγαν με αυτό που ήθελαν από την Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του πάλεψε κόντρα σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, έμεινε μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα στα τελευταία λεπτά έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς όμως επιτυχία.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Λέο Ζαμπά . Ο νεαρός Βραζιλιάνος ήταν εξαιρετικός κόντρα στους παγκόσμιους αστέρες της Τσέλσι, ταλαιπώρησε πολύ τον Μάρκος Αλόνσο, που ανέλαβε το μαρκάρισμά του, ενώ είχε σημαντική συμβολή και στο αμυντικό κομμάτι, όντας άψογος τακτικά.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App, ο Ζαμπά συγκέντρωσε το 43,95% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Δημήτρης Πέλκας, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ρόλο φορ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Χοσέ Μαουρίσιο».