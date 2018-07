Το ονειρο ξεκινησε και ολοι μαζι μπορουμε να το ζησουμε.. #championsleaguequalification #firstgameoftheseason #win ⚪️⚫️💪👌🔝#prayforgreece 🙏 Υ.Γ sold out και στην Ελβετια..!😜😉🔝💪

A post shared by Dimitrispelkas (@dimitrispelkas) on Jul 25, 2018 at 1:22am PDT