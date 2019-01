ΠΑΟΚ: Σενάριο για Μίσιτς! Ψάχνει αντικαταστάτη του Βέρνμπλουμ

Ο Γιόσιπ Μίσιτς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρεται να βρίσκεται στο “στόχαστρο” του ΠΑΟΚ για την αντικατάσταση του Πόντους Βέρνμπλουμ στη βασική ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Σουηδού μέσου.

Ο Κροάτης κεντρικός μέσος αποκτήθηκε από τους Πορτογάλους το περασμένο καλοκαίρι έναντι 2,7 εκατ. ευρώ από την Οσίγιεκ, αλλά δεν έχει αγωνιστεί σχεδόν καθόλου τη φετινή σεζόν και θεωρείται δεδομένος ο δανεισμός του, με την πρώην ομάδα του όμως να είναι μεταξύ των διεκδικητών του 24χρονου ποδοσφαιριστή.

