ΠΑΟΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας: Sold out η ρεβάνς της Τούμπας!

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα από την Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Τσεχία, αλλά στον αγώνα ρεβάνς της Τούμπας θα έχει στο πλευρό του και τη… δύναμη της Τούμπας.

Οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά έχουν ήδη κάνει sold out στο ματς, καθώς με δεδομένο ότι έχουν πωληθεί και 22.154 κάρτες διαρκείας, χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια του αγώνα.

🏟️Toumba Stadium is sold out for the game against @SKSlovan! #PAOKSKSB #UEL #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/YqFQ2pA0ZO

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 27, 2019