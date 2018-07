ΠΑΟΚ: Τέλος ο Βίκι για τη Βασιλεία! Με υπηρεσιακό προπονητή στο 2ο ματς του Champions League

Με προσωρινή λύση στον πάγκο της, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Ελβετία, η Βασιλεία, που ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ράφαελ Βίκι, λίγα 24ωρα μετά την ήττα της ομάδας στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό του Champions League.

Η κατάσταση στην αντίπαλο του Δικεφάλου του Βορρά δεν ήταν καλή τον τελευταίο καιρό και επιδεινώθηκε από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που οδήγησε στην «πόρτα» της εξόδου, τον προπονητή της.

Ως εκ τούτου, θα αγωνιστεί με υπηρεσιακό τεχνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς του 2-1 της Τούμπας, με τον παλαίμαχο επιθετικό και νυν προπονητή της εφηβικής ομάδας, Αλεξάντερ Φράι, να αναλαμβάνει το δύσκολο ρόλο, σε συνεργασία με τον Μάρκο Σόλιμπαουμ.

FC Basel 1893 can announce, that head coach Raphael Wicky has been relieved of his duties. More info to follow shortly. #FCBasel1893 pic.twitter.com/3RHM59QaL0

Alex Frei, current U18-coach, and Marco Schällibaum will take over as interim solution until a new head coach has been chosen. #FCBasel1893 pic.twitter.com/V6SNN44GDU

— FC Basel 1893 EN (@FC_Basel_en) July 26, 2018