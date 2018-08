ΠΑΟΚ: Το εντυπωσιακό video της ανακοίνωσης του Βέρνμπλουμ!

Πέρα από την ανακοίνωση με την οποία επισημοποιήθηκε η συμφωνία του με τον Πόντους Βέρνμπλουμ, ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και ένα εντυπωσιακό video για να τον παρουσιάσει στους φίλους της ομάδας.

ΠΑΟΚ: Υπέγραψε! Στο «δικέφαλο του Βορρά» ο Βέρνμπλουμ

“Για τα επόμενα τρία χρόνια θα… προσέχουμε τον Βέρνμπλουμ, καλωσόρισες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ” αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς, με τον 32χρονο Σουηδό να τιτιβίζει: “Επιτέλους, είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος του ΠΑΟΚ”.

A DIY project for Pontus Wernbloom transfer. For the next three years we'll take care of everything Pontus. Welcome to #PAOKfamily pic.twitter.com/TWFPWjbj7J

