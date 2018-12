ΠΑΟΚ: Το… final show του “δικέφαλου του Βορρά” για τα Χριστούγεννα! video

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε τον Ραζβάν Λουτσέκσου, αλλά και κάποια από τα πιο “δυνατά” ονόματα της ομάδας (Βιεϊρίνια, Πέλκα, Πασχαλάκη, Πρίγιοβιτς και Βέρνμπλουμ) και δημιούργησε ένα εορταστικό βίντεο, ενόψει Χριστουγέννων.

Ο Λουτσέσκου ανέλαβε ρόλο μαέστρου, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έγιναν μέλη της χορωδίας του κι έτσι έψαλαν τα κάλαντα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.

Xmas Is Here. And we're getting ready for our final show… #XmasIsHere #ReadyToSing #PAOK #TheFutureIsHere pic.twitter.com/t1HpIJzbn7

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) December 22, 2018