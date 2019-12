ΠΑΟΚ: Το “Teddy Bear Toss” συγκέντρωσε 10.232 αρκουδάκια! video

Η Τούμπα γέμισε… αρκουδάκια πριν την έναρξη της πρόσφατης αναμέτρησης, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης “Teddy Bear Toss” του “PAOK Action”.

Ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει από φίλους του να φέρουν λούτρινα αρκουδάκια και να πετάξουν όλοι μαζί στο γήπεδο προτού ξεκινήσει ο αγώνας. Για κάθε ένα που θα έπεφτε στο γήπεδο, θα ενισχύονταν ιδρύματα με 1 ευρώ, βοηθώντας παιδάκια.

Η ενημέρωση του “δικέφαλου του Βορρά” αναφέρει πως στην Τούμπα πετάχτηκαν 10.232 αρκουδάκια, αριθμός που δείχνει και την μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο της ομάδας.

We show our love and affection for the children that need our help. Thank you all for participating in #TeddyBearToss #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop #PAOKaction #MoreThanFootball pic.twitter.com/ObzV1u65o9

