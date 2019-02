ΠΑΟΚ: «Τρέλα» στους παίκτες μετά το ντέρμπι! Πανηγύρισαν με «We are the Champions»! – video

ΦΩΤΟ youtube

Με το διάσημο τραγούδι των Queen, "We are the Champions", πανηγύρισαν μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, που είναι πλέον "αγκαλιά" με τον τίτλο της Superleague.

Ο ΠΑΟΚ ήταν «σαρωτικός» στο ντέρμπι τίτλου με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη του με το επιβλητικό 3-1, βρίσκεται με το ένα… πόδι στο βάθρο του πρωταθλητή, με άπαντες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο να έχουν «τρελαθεί» με την επιτυχία της ομάδας. Μετά το μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα μάλιστα, οι παίκτες του Λουτσέσκου βγήκαν να το διασκεδάσουν και πανηγύρισαν την επιτυχία τους τραγουδώντας «We are the Champions», όπως κατεγράφη και από την κάμερα της Nova. Το τραγούδι των παικτών του ΠΑΟΚ Facebook Twitter Google+