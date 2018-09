θα έχει στο πλάι του τον «12ο παίκτη»! Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τσέλσι στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League και οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να κάνουν την Τούμπα να… βράζει.

Τα εισιτήρια του αγώνα με τους Λονδρέζους τέθηκαν ηλεκτρονικά στην κυκλοφορία το πρωί της Δευτέρας και μέσα σε 3 ώρες έκαναν “καπνό”. Να αναφέρουμε ότι αυτό είναι το τέταρτο “sold οut» που ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, σε πέντε αναμετρήσεις.

🏟️Sold out again! Two hours were enough for all the remaining tickets be sold online for the game against @ChelseaFC! #TheFutureIsHere #PAOKCHE #UEL #PAOKFans #ToumbaStadium @EuropaLeague pic.twitter.com/KPbHVPwvw0

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 17, 2018