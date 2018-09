ΠΑΟΚ – Τσέλσι: Χωρίς Αζάρ και Νταβίντ Λουίζ στην Τούμπα

Ο Μουρίτσιο Σάρι επέλεξε 21 ποδοσφαιριστές της Τσέλσι ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του Europa League.

Στο αεροπλάνο δεν μπήκαν οι Εντέν Αζάρ, Νταβίντ Λουίζ, Ματέο Κόβατσιτς και Έμερσον Παλμιέρι, οι οποίοι παρέμειναν στην Αγγλία.

Την αποστολή των Λονδρέζων συνθέτουν οι: Κέπα Αριθαμπαλάγκα, Βίλι Καμπαγέρο, Μάρτιν Μπούλκα, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Μάρκος Αλόνσο, Σεσκ Φάμπρεγας, Ζορζίνιο, Ενγκολό Καντέ, Ρος Μπάρκλεϊ, Πέδρο, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, Βίκτορ Μόουζες, Ολιβιέ Ζιρού, Κάλουμ Χάτσον-Οντόι, Ντάβιντε Τζαπακόστα, Γουίλιαν, Γκάρι Κέιχιλ, Αντρέας Κρίστενσεν, Θέσαρ Αθπιλικουέτα, Άλβαρο Μοράτα και Ίθαν Αμπάντου.

