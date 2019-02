Παπασταθόπουλος: Η επική στιγμή με Τσεχ! «Ρε μ@λ@κ@» – video

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αποκάλεσε «μ@λ@κ@» τον Πετρ Τσεχ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Άρσεναλ με την ΜΠΑΤΕ στο Λονδίνο, για τους «32» του Europa League.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ της αγγλικής ομάδας επέστρεψε στη δράση και σκόραρε, μάλιστα, κόντρα στους Λευκορώσους, βοηθώντας τους «κανονιέρηδες» να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 του πρώτου αγώνα και να προκριθούν στους «16» της διοργάνωσης.

Με το σκορ στο 3-0 και την Άρσεναλ να έχει «κλειδώσει» την πρόκριση, ο Παπασταθόπουλος ξεστόμισε μία απίθανη ατάκα. Απευθυνόμενος στον τερματοφύλακα της ομάδας του, του είπε χιουμοριστικά: «ρε μ@λ@κ@». Προφανώς, οι δύο παίκτες συζήτησαν για κάποια φάση στο παιχνίδι με την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.

Not sure what this was about at FT but thought Papa called Cech Malaka for a sec 😂 pic.twitter.com/fttyvxny0b

— A〽️ar (@Arsene__Knows) February 21, 2019