Παρελθόν από τη Γιουβέντους μετά από 25 χρόνια! video

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κλάουντιο Μαρκίζιο, με τις δυο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου τους, το οποίο είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Ο 32χρονος μέσος αποχωρεί από τους “μπιανκονέρι” μετά από συνολικά 25 χρόνια! Ο Μαρκίζιο ήταν παιδάκι όταν φόρεσε το 1993 για πρώτη φορά τη φανέλα της Γιουβέντους και με εξαίρεση το δανεισμό του στην Έμπολι τη σεζόν 2007/08, δεν φόρεσε άλλη φανέλα.

Η Γιουβέντους αποχαιρέτησε τον Ιταλό με ένα συγκινητικό video τον Ιταλό παίκτη, ο οποίος κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ. Ο Μαρκίζιο “μέτρησε” συνολικά 389 συμμετοχές και 37 γκολ με τη “βέκια σινιόρα”. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία, είναι πολύ κοντά στους Καναδούς της Μόντρεαλ Ιμπακτ.

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8 🏳🏴

Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq

— JuventusFC (@juventusfcen) August 17, 2018