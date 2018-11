Η Παρί νίκησε μέσα στην έδρα της τη Λίβερπουλ με 2-1 -το βράδυ της Τετάρτης (28.11.2018) και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League, απέναντι στην φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση του “Παρκ Ντε Πρενς”… τράβηξε κάποιες πασίγνωστες προσωπικότητες. Ο Ρώσος πρωταθλητής του UFC, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, κάθισε πολύ κοντά στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και στον Μικ Τζάγκερ.

Στις έδρες του γηπέδου της Παρί βρέθηκε ακόμα ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπς, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολάς Σαρκοζί και πολλοί άλλοι…

At the Liverpool v Paris St Germain match in Paris tonight: Mick Jagger, Leonardo Di Caprio and Nicolas Sarkozy. Paul McCartney is in town giving a concert nearby. https://t.co/rgePvQ9z83 pic.twitter.com/Nf9MFS7si9

— Matthew Fraser (@frasermatthew) November 28, 2018