Παρί – Νεϊμάρ: Γιούχα και «πουτ@#*ς γιέ» από τους οπαδούς! video

Ο Νεϊμάρ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να φύγει από την Παρί, αλλά τελικά έμεινε στους πρωταθλητές Γαλλίας. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι “κόκκινο πανί” για τους οπαδούς της ομάδας, κάτι που φάνηκε και πριν την έναρξη του ματς με την Στρασμπούργκ.

Οι φίλοι της Παρί “στόλισαν” τον Νεϊμάρ με συνθήματα, χειρονομίες και έντονη γιούχα, τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του από τα μεγάφωνα. “Νεϊμάρ πουτ…ς γιε” ακούστηκε από την εξέδρα, την ώρα που υπήρχε πανό που έγραφε: “Νεϊμάρ, πήγαινε και πούλα τον γιο σου στην Βίλα Μιμόσα (σ.σ. περιοχή στη Βραζιλία που έχει έντονη παρουσία ιερόδουλων)”

Excellent footage from our man @leedavey99 from inside the Virage Auteuil where the biggest ultra group watches matches upon the announcement of Neymar’s involvement in the XI. pic.twitter.com/4EtcfD236u

— Get French Football News (@GFFN) September 14, 2019