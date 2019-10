Παρί Σεν Ζερμέν: Ασταμάτητοι Ικάρντι και Μπαπέ! “Διέλυσαν” τη Μαρσέιγ στο ντέρμπι – videos

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκονται οι δύο αστέρες της επίθεσης για την Παρί Σεν Ζερμέν, επιτρέποντας στην ομάδα τους να κάνει… πάρτι στο ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος με τη Μαρσέιγ.

Ικάρντι και Μπαπέ πέτυχαν μεσοβδόμαδα 5 γκολ στο ματς του Champions League και πρόσθεσαν άλλα τέσσερα στο Le Classique, για το 4-0 των Παριζιάνων στο ματς.

Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός της Ίντερ έδωσε γρήγορο προβάδισμα στην ομάδα του με δύο προσωπικά τέρματα, για να πάρει τη… σκυτάλη ο Γάλλος με άλλα δύο γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Icardi & Mbappé will catch all the headlines with their goals. My MOTM goes to Verratti.

The Italian elegantly controlled the tempo for PSG, dominating an out of depth OM midfield.

THE PASS FOR ICARDI’S 1ST!!. #PSG #PSGOM pic.twitter.com/MIEE8BEyLp

