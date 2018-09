Πέντε νεκροί σε αγώνα Champions League στην Αφρική! Έζησαν τον τρόμο στην έξοδο

Απίστευτο περιστατικό στην Αφρική, με πέντε νεκρούς και εφτά τραυματίες στον αγώνα της Πριμέιρα ντε Αγκόστο από την Ανγκόλα απέναντι στην Μαζέμπε από τη Δημοκρατία του Κονγκό, για το τοπικό Champions League.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά, όλα συνέβησαν στις εξόδους του γηπέδου και μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν για άγνωστο λόγο επικράτησε πανικός, με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί και ποδοπατηθεί πλήθος κόσμου, με πέντε εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους.

ICYMI: Five people died in a stampede at Estadio 11 de Novembro following the CAF Champions League quarter final first leg between Primeiro de Agosto and Tout Puissant Mazembe in Luanda on Saturday. #KweseESPN.

