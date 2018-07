Για το Γκενκ αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής η 28μελής αποστολή του Ολυμπιακού, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι “ερυθρόλευκοι” θα μείνουν στη βελγική πόλη μέχρι τις 21 Ιουλίου. Στις 22 του ιδίου μήνα, θα μεταβούν στην Ολλανδία (Έρμελο) όπου θα παραμείνουν μέχρι τις 27.

Ολυμπιακός: Η αποστολή για Βέλγιο και Ολλανδία

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στη… βάση του, προκειμένου να μπει στην τελική της ευθεία η προετοιμασία για τα προκριματικά του Europa League.

