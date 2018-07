Παραλίγο να πέσει από την οροφή του πούλμαν ο Βίντα! Τον έσωσε ο Σούμπασιτς – video

ovo je valjda bio 5. put kad je simpatični Vida tresnuo. Subašić ga je odmah ulovio, a Modrić jednom rukom čuvao, drugom snimao za story 😊 Sjajni naši dečki ❤️❤️❤️🇭🇷🏆 #worldcup2018 #vatreni #croatiafulloflife 🎥 @ana.jo_

