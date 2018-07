«Βαριά» ποινή για Ρονάλντο! Ομολογία ενοχής και πρόστιμο 19 εκατ. ευρώ

Ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να φύγει από την Ισπανία ο Ρονάλντο ήταν και η αντιδικία του με την κυβέρνηση της χώρας για φοροδιαφυγή, η οποία και «μεταφράστηκε» τελικά σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή και πρόστιμο 19 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι δικηγόροι του Πορτογάλου σούπερ σταρ της Γιουβέντους, κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τις δικαστικές αρχές της, χωρίς όμως να αποφύγουν την ανάγκη ομολογία της ενοχής από τον αρχηγό της ομάδας του Φερνάντο Σάντος.

Ο Ρονάλντο θα δηλώσει ένοχος για φοροδιαφυγή και έτσι θα γλιτώσει ουσιαστικά τη φυλακή, αφού η ποινή θα είναι με αναστολή, στοιχίζοντάς του όμως και 19 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από τα μισά χρήματα του νέου του συμβολαίου με την ιταλική ομάδα.

