Premier League: Ανίκητη η Λίβερπουλ! Ούτε με σκόρερ Σωκράτη η Άρσεναλ – videos

Η Λίβερπουλ βρέθηκε πίσω στο στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο από την Τότεναμ, χάρη σε γκολ του Κέιν μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά απάντησε στο δεύτερο με τον Χέντερσον στο 52′ και πήρε τη νίκη με πέναλτι του Σαλάχ στο 75′.

Επανήλθε έτσι στις νίκες μετά την ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την προηγούμενη αγωνιστική και έμεινε στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της Premier League.

Αντίθετα στο Έμιρεϊτς η Άρσεναλ κατάφερε να… γκελάρει ξανά, μένοντας στο 2-2 με την Κρίσταλ Πάλας, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε από νωρίς με 2-0, χάρη σε γκολ των Παπασταθόπουλου (το πρώτο φετινό στο πρωτάθλημα) και Νταβίντ Λουίζ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Λούκα Μιλιβίγιεβιτς μείωσε με πέναλτι και ο Αγιού διαμόρφωσε το τελικό σκορ για τους φιλοξενούμενους.

