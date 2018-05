Ο Αρσέν Βενγκέρ, που αποχωρεί στο τέλος της σεζόν μετά από 22 χρόνια στους «κανονιέρηδες», είδε ένα γήπεδο να φορά φανέλες που έγραφαν στα γαλλικά «Ευχαριστούμε Αρσέν», ενώ οι ποδοσφαιριστές της Αρσεναλ, αλλά και της Μπέρνλι, παρατάχθηκαν αντικρυστά και δημιούργησαν ένα διάδρομο, μέσα από τον οποίο πέρασε ο Βενγκέρ.

Στο τελευτάιο εντός έδρας παιχνίδι του Βενγκέρ, η Άρσεναλ διέλυσε με 5-0 την Μπέρνλι, με βασικό τον Κώστα Μαυροπάνο. Με αυτήν τη νίκη, η ομάδα του Αλσατού τεχνικού εξασφάλισε ουσιαστικά τη συμμετοχή στο Europa League της νέας περιόδου.

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι υπερασπίστηκε την έδρα της με 1-0 και «άρπαξε» το «τρίποντο» από τα… χέρια της Λίβερπουλ, βάζοντας… φωτιά στη «μάχη» για έξοδο στο Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ζιρού με κεφαλιά στο 32′, έπειτα από σέντρα του Βίκτορ Μόουζες από δεξιά.

Νωρίτερα, η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι δεν… αγχώθηκε από την ισοπαλία (0-0), που κατάφερε να αποσπάσει η Χάντερσφιλντ, μέσα στο «Έτιχαντ».

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σήκωσε την κούπα της Premier League κι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας για 5η φορά στην ιστορία της.

