Premier League: Αυτό είναι το κορυφαίο γκολ της σεζόν! – video

Σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 3-2 της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άντρος Τάουνσεντ να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στο ματς.

Το τέρμα του 27χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού μάλιστα, ψηφίσθηκε ως το κορυφαίο της σεζόν 2018-19 στην Premier League, με την ίδια τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το γεγονός, με ανάρτησή της στα social media.

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend 👏#PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8

— Premier League (@premierleague) May 21, 2019