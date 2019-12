Premier League: “Γκέλα” ξανά για τη Γιουνάιτεντ! videos

Μία από τα ίδια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που “γκέλαρε” ξανά αυτή τη φορά με την Άστον Βίλα, με την οποία έμεινε ισόπαλη με 2-2 στο “Όλντ Τράφορντ” και πλέον βρίσκονται στο -8 από την 4άδα που οδηγεί στο Champions League, αφού έχουν συγκεντρώσει μόλις 18 βαθμούς, κάτι που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ συγκομιδής βαθμών εδώ και 31 χρόνια για τους “κόκκινους διαβόλους”.

18 – Manchester United have won just 18 points in the Premier League this season; their fewest after 14 games of a top-flight campaign since 1988-89 (18), when they went on to finish 11th in the table. Stagnant. pic.twitter.com/aZd8DzxeGv

— OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2019