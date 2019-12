Premier League: Μαζεύουν υπογραφές κατά του VAR!

Το VAR έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο την τελευταία διετία, βελτιώνοντας τις διαιτησίες των αγώνων, αλλά δημιουργώντας και πολλά προβλήματα, με μεγαλύτερο όλων τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές των αποφάσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα κωμικοτραγικές εικόνες σε πολλά γκολ.

Στην Αγγλία μάλιστα, η πλειοψηφία των οπαδών φαίνεται ότι δεν συμφωνεί με τη χρήση του, γεγονός που έγινε ξεκάθαρο και μέσα από ένα σχετικό poll του Γκάρι Λίνεκερ στα Social Media.

Out of interest, what’s your view?

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 29, 2019