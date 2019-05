Premier League: Παίκτης της χρονιάς ο Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ – video

Η Λίβερπουλ αναμένεται να χάσει τελικά τον τίτλο στην Premier League από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ο Βίργκιλ Φαν Ντάικ έλαβε ήδη το βραβείο του για τον καλύτερο παίκτη της σεζόν.

Δικαιώνοντας τις προσδοκίες που δημιούργησε για αυτόν, η επιμονή του προπονητή του, Γιούργκεν Κλοπ, για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του, ο Ολλανδός αμυντικός πραγματοποίησε μία φανταστική πρώτη σεζόν στο Άνφιλντ, ώστε να θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους αμυντικούς του πλανήτη.

Ξεπέρασε έτσι τον Στέρλινγκ των «Πολιτών» στη «μάχη» για τον τίτλο του MVP της σεζόν και έλαβε την ατομική διάκριση της χρονιάς από τη διοργανώτρια αρχή, ως διάδοχος του συμπαίκτη του, Μοχάμεντ Σαλάχ από την περασμένη σεζόν.

