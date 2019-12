Premier League: Στην Έβερτον ο Αντσελότι!

Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο νέος προπονητής της Έβερτον, με την ομάδα του Λίβερπουλ να φθάνει σε συμφωνία με τον Ιταλό τεχνικό, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Νάπολι.

Ο πρώην προπονητής της Μίλαν, της Μπάγερν Μονάχου και της Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει έτσι στην Αγγλία, όπου και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή με την Τσέλσι, το 2010.

Τα “ζαχαρωτά” ανακοίνωσαν μάλιστα και επίσημα την απόκτηση του Αντσελότι, παρουσιάζοντάς τον μέσα από ένα εξαιρετικό video στα social media της ομάδας.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti ! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

👋 | The boss is in the building.

Welcome to Goodison Park, @MrAncelotti! 💙#WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/tSX9ERQJ6u

— Everton (@Everton) December 21, 2019