Premier League: Χιονάνθρωπος… για κλάματα! Έριξε τη Λαμποργκίνι του σε αυλή – video

Τελείωσε την προπόνηση του, είπε να ντυθεί και χιονάνθρωπος λόγω των ημερών, αλλά η συνέχεια δεν ήταν όπως την είχε στο μυαλό του. Ο Μικαΐλ Αντόνιο είχε… δύσκολη ημέρα Χριστουγέννων.

Χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πως έγινε, ο παίκτης της Γουέστ Χαμ έριξε το απόγευμα των Χριστουγέννων την £210,000 Λαμποργκίνι Huracan του στην αυλή ενός σπιτιού στην περιοχή Μπάλχαμ του Νότιου Λονδίνου.

Ο Αντίνιο δεν έπαθε ούτε… γρατζουνιά (όπως και ο συνοδηγός του), ενώ video τον εμφανίζει να βγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, ντυμένος ως χιονάνθρωπος. Να αναφέρουμε ότι ο 29χρονος επιθετικός αγωνίστηκε κανονικά στην ήττα της Γουέστ Χαμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας.

He parks where he wants

He parks where he want michail antonio

he parks where he wants pic.twitter.com/9Bm66gw4zq

— PerrySirBobbyMoore (@whuismyreligion) December 25, 2019