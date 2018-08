Πρεμιέρα με «τριάρα» για Μπαρτσελόνα! Ιστορικό γκολ ο Μέσι – video

Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στη φετινή La Liga και το χρωστάει στον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός έβγαλε και πάλι τον εκπληκτικό εαυτό που εμφανίζει φορώντας τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και οδήγησε τους Καταλανούς στο 3-0 επί της Αλαβές.

⏰ All over at Camp Nou!

FC Barcelona 3-0 Alavés

⚽ Messi (2) and Coutinho

🔵🔴 #ForçaBarça #BarçaAlavés pic.twitter.com/Yb6IK1rjMY

