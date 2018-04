Πρίγιοβιτς: Μέρος της… ιστορίας του ΠΑΟΚ! Ξεπέρασε τον Αθανασιάδη

Ο Πρίγιοβιτς σκόραρε δυο φορές στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (0-3) και «ανέβηκε» στα 17 γκολ στη Superleague, όσα έχει και ο Ανσαριφάρντ του Ολυμπιακού.

Ο διεθνής Σέρβος φορ έφτασε τα 25 γκολ σε μία σεζόν (με 36 συμμετοχές), επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στα χρονικά του ΠΑΟΚ.

Ο Πρίγιοβιτς ξεπέρασε τη σχετική -κορυφαία για τον ΠΑΟΚ- επίδοση του Στέφανου Αθανασιάδη, ο οποίος τη σεζόν 2012/13 είχε σκοράρει 23 φορές με τον “δικέφαλο του Βορρά” σε 42 παιχνίδια.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ – 25 goals in a season! New Club Record! Well done #TheKiller! #Prijovic #PAOKStory pic.twitter.com/kUx5C1kq23

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) April 29, 2018